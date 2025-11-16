البيئة تكثف أنشطتها لاستضافة مؤتمر اتفاقية برشلونة 2025

نفذت وزارة البيئة قافلة بيئية بالسويس استعدادًا لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية برشلونة 2025، من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية "وحدة الشباب" وبالتعاون مع فرع جهاز شئون البيئة بالسويس، ومصلحة الكفاية الإنتاجية، ومديرية التربية والتعليم.

وأكدت الدكتورة منال عوض، القائم بأعمال وزير البيئة، أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الأنشطة التي تعزز الوعي البيئي وتدعم استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين Cop24 بالقاهرة في ديسمبر 2025.

وشددت، في بيان اليوم، على أن التحضير لاستضافة مؤتمر برشلونة لا يقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل يمتد ليشمل بناء وعي وطني يدعم التزامات مصر الإقليمية والدولية في حماية البيئة البحرية ومواجهة التحديات المناخية، لافتة إلى أن وزارة البيئة تسعى من خلال هذه الفعاليات إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في حماية الموارد الطبيعية.

وتضمنت القافلة تنفيذ 3 ندوات توعوية تناولت موضوعات البيئة والتنمية المستدامة وأهمية الحفاظ على السواحل المصرية، ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية، وذلك في إطار تعزيز الوعي البيئي.

كما تم تنفيذ ورشة عمل تدريبية حول إعادة تدوير المخلفات، بهدف تشجيع الممارسات البيئية السليمة وتنمية روح الابتكار لدى الشباب.

واختُتمت فعاليات القافلة بحملة نظافة بشاطئ شاليهات بورتوفيق، شارك فيها عدد من الطلاب والشباب المتطوعين، الذين قاموا بتصوير مقاطع فيديو توعوية لتعزيز ثقافة الحفاظ على السواحل ونشر الرسائل البيئية الإيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه القوافل ضمن جهود وزارة البيئة لرفع الوعي البيئي بالمجتمع، ودعم مشاركة الشباب في حماية البيئة، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة واستدامة الموارد الطبيعية.

