كتب- نشأت علي:

تقدم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح إلى رئيس المجلس لتعديل المادة (71) من اللائحة الداخلية، بما يتيح علانية جلسات اللجان النوعية، تعزيزًا لمبادئ الشفافية والمساءلة التي أكد عليها الدستور.

وأوضح النائب، في مذكرته الإيضاحية، أن الدستور نص في مادتيه 254 و120 على علانية جلسات البرلمان، وهو ما يستدعي - بحسب قوله - أن يمتد هذا المبدأ ليشمل اللجان النوعية التي تُعد "المطبخ التشريعي" للمجلس، حيث تُناقش القوانين والموضوعات قبل عرضها في الجلسات العامة.

وأكد أن فتح جلسات اللجان أمام الإعلام والرأي العام سيتيح نقل صورة دقيقة عن أداء المجلس، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم التشريعية.

وأشار "عبد النبي"، إلى أن النص الحالي للمادة 71 يقصر حضور الصحافة والإعلام على إذن مسبق من رئيس المجلس، وهو ما اعتبره لا يتسق مع روح الدستور ومبدأ العلانية، مقترحًا أن يكون الأصل هو العلانية، مع إتاحة عقد جلسات سرية عند الضرورة وبموافقة أغلبية الحاضرين.

واختتم النائب طلبه بدعوة رئيس المجلس إلى إحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أحكام اللائحة.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح الدورة التاسعة والعشرين لمعرض Cairo ICT

انتخابات النواب.. ننشر شروط تلقى التبرعات الانتخابية

الإجراءات الجنائية.. تعرف على الحد الأقصى للحبس الاحتياطي