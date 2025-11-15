يوسف زيدان: الديمقراطية كارثة إذا كان الشعب غير متعلم

أكد الدكتور يوسف زيدان، المفكر والروائي، أن الانشغال بقضايا تافهة قد يبعدنا عن الأمور التي أدت لغليان العالم من حولنا، فالدولار لم يرتفع بل عملتنا انهارت.

وقال زيدان، خلال حواره ببرنامج "كل الكلام" على قناة "الشمس"، إن شعارات "الإسلام هو الحل" أو "العلمانية" أو "الديمقراطية" عبث فارغ، مشيرًا إلى أن الإسلام أنماط متعددة، فأي مذهب تقصدون؟ هل قطع يد السارق بتر أم قطع؟ مؤكدًا أن هذه الشعارات تحول الإسلام من حل إلى مشكلة، داعيًا لتحديد المشكلة أولاً قبل رمي الحلول الجاهزة.

وأضاف المفكر والروائي أن العلمانية كانت مخرج أوروبا من عصور الظلام المسيحية، مشيرًا إلى أن فصل الدين عن الدولة مستحيل لأن الدولة مفهوم سياسي (أقليم، حاكم، حدود) والدين علاقة فردية بربه.

وأوضح زيدان أن إزالة الشريعة من الدستور ستُشعل حربًا مع المشايخ الذين يعيشون عليها، مؤكدًا أن هذا "التلزيق خزعبلي" يؤدي لحرب دون نهاية.

وتابع المفكر والروائي أن الديمقراطية جاءت بهتلر ونتنياهو بنسبة 99.9% في عز الهزائم، مؤكدًا أن أفلاطون وصفها بأسوأ الأنظمة إذا كان المجتمع جاهلاً.

وشدد على أن الحلول السريعة "فاست فود" كارثة، داعيًا لطريقة ديكارت: تحليل وتركيب، شك ثم يقين، محذرًا من أن الحلول السريعة خطر على الحاضر والأجيال القادمة.