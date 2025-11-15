بعد مد المدة.. تعرف على موعد عمل حصر لجان الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، مدة عمل لجان الحصر والتقييم.

وينص القانون على انتهاء عمل هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة.

وأعلنت الحكومة، فى مطلع الشهر الحالي مد فترة عمل لجان حصر المناطق المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم لمدة 3 أشهر إضافية.

ووفقًا لذلك يكون من المتوقع انتهاء مدة عمل تلك اللجان فى شهر فبراير المقبل.

اقرأ أيضاً:

توفي خلال الوضوء لصلاة الفجر.. وزير الأوقاف ينعى مؤذن مسجد السيدة زينب

رفض مقترح ENN.. المسلماني: "نايل تي في" تحتفظ باسمها خلال تطوير القناة

ياسمين الخطيب تتراجع عن هجومها على عبد الله رشدي.. والأخير يرد