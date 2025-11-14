نعت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، الإعلامي الكابتن محمد صبري نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق ومقدم البرامج في قناة النادي، والذي انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم الجمعة إثر حادث سير أليم.

وتقدم اللجنة خالص العزاء والمواساة لأسرته الكريمة في الفقيد الكبير وإلى مسؤولي وأعضاء نادي الزمالك وكل العاملين في الإعلام الرياضي تغمده الله تعالى بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.

ونعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، بقيادة حسام حسن المدير الفني للمنتخب وإبراهيم حسن مدير المنتخب، محمد صبري نجم الزمالك وتقدم الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بالتعازي لأسرة محمد صبري وأسرة كرة القدم في وفاة أحد نجوم كرة القدم الكبار.

