بعد قليل.. رئيس الوزراء يشهد انطلاق مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي لـ2025

كتب- عمرو صالح:

06:54 م 14/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل حفل افتتاح أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة "مهرجان الفسطاط الشتوي"، حيث يحيي الحفل الموسيقار الكبير "عمر خيرت".

ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية، بمنطقة درب اللبانة، بين صندوق التنمية الحضرية، ومؤسسة عزة فهمي.

مهرجان الفسطاط الشتوي الدكتور مصطفى مدبولي عمر خيرت مهرجان حديقة تلال الفسطاط الشتوي

