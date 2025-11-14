يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بعد قليل حفل افتتاح أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة "مهرجان الفسطاط الشتوي"، حيث يحيي الحفل الموسيقار الكبير "عمر خيرت".

ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية، بمنطقة درب اللبانة، بين صندوق التنمية الحضرية، ومؤسسة عزة فهمي.

اقرأ أيضاً:

توفي خلال الوضوء لصلاة الفجر.. وزير الأوقاف ينعى مؤذن مسجد السيدة زينب

رفض مقترح ENN.. المسلماني: "نايل تي في" تحتفظ باسمها خلال تطوير القناة