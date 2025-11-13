وزير الثقافة يشهد حفل توزيع جوائز مؤسسة العويس الثقافية

التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، نظيره الإماراتي سالم بن خالد القاسمي، وذلك على هامش حفل توزيع جوائز الدورة التاسعة عشرة لمسابقة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، والذي أقيم بحضور الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال اللقاء، رحّب الشيخ سالم بن خالد القاسمي بوزير الثقافة المصري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين، خاصة في ضوء بروتوكول التعاون الثقافي الذي تم توقيعه في القاهرة مطلع الشهر الجاري بين وزارتي الثقافة في مصر والإمارات.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو، عن اعتزازه بعمق العلاقات الثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والإماراتي، مشيدًا بالدور الرائد الذي تقوم به مؤسسة سلطان بن علي العويس في دعم المبدعين العرب وإثراء الحركة الفكرية والأدبية في المنطقة.

يُذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية أعلنت عن أسماء الفائزين في دورتها التاسعة عشرة (2025)، والتي شهدت مشاركة 1940 مبدعًا عربيًا من مختلف المجالات الأدبية والفكرية.

وتُعد الجائزة، التي انطلقت عام 1987، واحدة من أبرز الجوائز الأدبية العربية، حيث كرّمت حتى الآن 105 فائزين من كبار الأدباء والمفكرين العرب، ويشارك في تحكيمها نخبة من المثقفين والأكاديميين في العالم العربي. وتحتفل المؤسسة هذا العام بمئوية الشاعر سلطان بن علي العويس (1925–2025).

