مواعيد الأتوبيس الترددي في رمضان 2026.. الشركة المشغلة تكشف التفاصيل

أعلنت الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، اليوم الجمعة، عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة وزارة النقل لتيسير حركة التنقل اليومية للمواطنين.

وأوضحت "الشركة" في بيان لها، أنه يتم تحرك أول أتوبيس من محطتي أكاديمية الشرطة - ومحطة اسكندرية الزراعي في تمام الساعة 6 صباحًا، على أن يتم تحرك أخر أتوبيس من نفس المحطات في تمام الساعة 12 ليلاً .

