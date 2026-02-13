الزراعة تحتفل بتخريج 15 مبعوثا أفريقيًا في برنامج تمكين المرأة الريفية

احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، بتخريج 15 مبعوثا من 14 دولة إفريقية في البرنامج التدريبي، الذي عقد تحت عنوان: تمكين المرأة الريفية الأفريقية من خلال القروض الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشهدت الفعالية حضورًا دبلوماسيًا مكثفًا، إذ شارك في حفل التخرج عدد من سفراء وممثلي الدول الأفريقية المعنية، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، كما كان من أبرز مبعوثي هذا البرنامج مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة بدولة غينيا الاستوائية، مما يضفي ثقلاً سياسياً على مخرجات التدريب وأهميته في صنع القرار لدى الدول الشقيقة.

وحضر المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، فعاليات حفل تسليم شهادات التخرج للمبعوثين، إذ نقل خلال كلمته تحيات وزير الزراعة إلى المشاركين في البرنامج التدريبي، والذي جاء في إطار تفعيل التعاون بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية والمركز المصري الدولي للزراعة بوزارة الزراعة.

وأشار نائب وزير الزراعة، إلى إن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة أشكال الدعم الفني للأشقاء الأفارقة إيمانًا منها بأهمية تحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا.

وقال الدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، من جهته، إن ذلك البرنامج قد شارك فيه مبعوثين من دول: السنغال، الصومال، بنين، بوركينافاسو، تشاد، تنزانيا، سيراليون، غينيا الاستوائية، ليبيريا، مالي، مدغشقر، موريتانيا، موريشيوس، ونيجيريا.

وأكد "موسى" على أهمية هذه البرامج في دعم قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة الأفريقية إذ تتمتع دول القارة بثروات بشرية هائلة كفيلة بالنهوض بالمجتمعات الأفريقية إذا تم استغلالها بشكل مناسب.

ووجه الشكر إلى الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وممثلي سفارات الدول الأفريقية المشاركة في البرنامج، موجهًا شكرا خاص إلى العاملين بالمركز المصري الدولي للزراعة على ما يقدمونه من مجهودات تهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بقطاع الزراعة بدول القارة السمراء.

وفي كلمة ألقاها السفير حسن النشار نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنميه، وجه الشكر للمركز المصري الدولي للزراعة للتعاون مع الوكالة في رفع كفاءة الكوادر الفنية التي تهدف إلى نقل الخبرات المصرية وتعزيز القدرات البشرية، موجهًا الشكر للمشاركين في الدورة التدريبية.

وأثنى المتدربون، من جهتهم، على الدور الريادي لوزارة الزراعة في دعم المرأة الريفية كشريك أساسي في التنمية المستدامة، والخبرة المصرية لنقل التكنولوجيا والآليات الحديثة لإدارة المشروعات الصغيرة، فضلا عن تعزيز الأمن الغذائي الأفريقي عبر تمكين الكوادر البشرية وتأهيلها.

واتفق المشاركون على ضرورة إعلاء قيم مشاركة المرأة في القطاع الزراعي، معربين عن سعادتهم بهذه الأنشطة التي تدمج بين الجانب الفني والتمكيني الاقتصادي.

وأشارت المهندسة سهير الحفني مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة، إلى أن البرنامج قد تضمن شق نظري وشق عملي الي جانب الزيارات الميدانية، بالإضافة الى تنفيذ بعض الجولات السياحية الى محافظات الجيزة والإسكندرية لإلقاء الضوء على أهم معالم مصر التاريخية والأثرية وكذلك مكانة مصر التاريخية على مر العصور.

