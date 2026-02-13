حسام حسن وزوجته يؤديان مناسك العمرة

أدى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وزوجته الثانية "دان آدم"، مناسك العمرة، عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية.

وودع منتخب مصر بقيادة حسام حسن كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت الشهر الماضي في المغرب، من دور نصف النهائي، بالهزيمة أمام السنغال بهدفٍ نظيف.

ونشرت زوجة حسام حسن الثانية مقطع فيديو لهما سويًا من أمام الكعبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتزوج حسام حسن من دان آدم عام 2015، لكنهما انفصلا عام 2022، ولم يستمر الانفصال كثيرًا، إذ عاد الثنائي لبعضهما البعض بعد 10 أيام فقط، ولديهما طفلان، هما "آن" و"آمر".

اقرأ أيضًا:

"11 قضية".. هل تهدد عقوبات فيفا مشاركة الزمالك الأفريقية؟



"لمحاربة تسنين اللاعبات".. مدربة منتخب مصر للشابات تطالب بتطبيق قياس العظام



بعد الغياب.. موقف آدم كايد من المشاركة مع الزمالك أمام كايزر تشيفز



