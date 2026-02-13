مباريات الأمس
حسام حسن وزوجته يؤديان مناسك العمرة

كتب : هند عواد

10:43 ص 13/02/2026 تعديل في 10:46 ص
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    حسام حسن وزوجته الثانية في العمرة (3)
  • عرض 3 صورة
    حسام حسن وزوجته الثانية في العمرة (2)

أدى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، وزوجته الثانية "دان آدم"، مناسك العمرة، عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية.

وودع منتخب مصر بقيادة حسام حسن كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت الشهر الماضي في المغرب، من دور نصف النهائي، بالهزيمة أمام السنغال بهدفٍ نظيف.

ونشرت زوجة حسام حسن الثانية مقطع فيديو لهما سويًا من أمام الكعبة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتزوج حسام حسن من دان آدم عام 2015، لكنهما انفصلا عام 2022، ولم يستمر الانفصال كثيرًا، إذ عاد الثنائي لبعضهما البعض بعد 10 أيام فقط، ولديهما طفلان، هما "آن" و"آمر".

