الكرملين: روسيا الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار لمساعدة غزة

موسكو- (د ب أ)

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تزال الدولة الوحيدة التي قررت تخصيص مليار دولار كمساعدات لفلسطين .

وقال بيسكوف للصحفيين: "روسيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي قررت تخصيص مليار دولار كمساعدات لفلسطين. وهذا أمر بالغ الأهمية، ويجب ألا ننسى هذا".،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف: "على عكس مينسك، لم نحدد موقفنا بعد بشأن مجلس السلام ، ولا تزال وزارة الخارجية تعالج هذه القضية، بالتعاون مع شركائنا وحلفائنا، وتحاول معالجة هذا الأمر".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صرح بأن بلاده مستعدة للمساهمة بمليار دولار من أصولها المجمدة في "مجلس السلام" الذي يتم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة إعمار قطاع غزة وحل القضية الفلسطينية.

ووصف ترامب هذا المقترح بأنه فكرة مثيرة للاهتمام.

ووجّهت الإدارة الرئاسية الأمريكية دعواتٍ لرؤساء دولٍ من نحو خمسين دولة للمشاركة في "مجلس السلام" بشأن غزة، وأعلنوا استلامهم دعوة الرئيس الأمريكي.

وتضمّ قائمة المدعوين دولًا من مختلف المناطق، من أستراليا إلى اليابان، بالإضافة إلى روسيا وبيلاروس.

ووفقًا لما صرحت به المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لن يكون لروسيا تمثيل في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن موقفها منه لا يزال قيد الدراسة.

ويرأس المجلس الرئيس ، الذي يعتزم عقد الاجتماع الأول للقادة في 19 فبراير في واشنطن.

وشهد منتدى "دافوس" في يناير /كانون الثاني، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.