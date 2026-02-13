أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن إغلاق 14 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمنطقة بدر في القاهرة، وذلك لمزاولتها النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، ومخالفتها للاشتراطات الصحية والقانونية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية حفاظًا على صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن حملة تفتيشية مشتركة بين إدارة العلاج الحر بالمديريات والمجلس القومي للصحة النفسية أسفرت عن ضبط وإغلاق المراكز المخالفة، وهي: التعافي (ديتوكس)، بيور لايف (هاف واي)، اختار طريقك (ديتوكس)، النصر (ديتوكس)، تأهيل سلوك (ديتوكس)، طريقي (هاف واي)، التعافي (هاف واي)، بيور لايف (ديتوكس)، اختار طريقك (هاف واي)، النصر (هاف واي)، الفائزون (ديتوكس)، الأبطال (هاف واي)، تأهيل سلوك (هاف واي)، والحياة (ديتوكس).

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات التفتيشية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى رصد مخالفات جسيمة تمثلت في غياب المدير الفني، ومزاولة المهنة دون ترخيص، والقصور في إجراءات مكافحة العدوى، وعدم انتظام السجلات، فضلًا عن مخالفات تتعلق بالتعامل مع النفايات الخطرة.

وشدد الدكتور أحمد النحاس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية بالمجلس القومي للصحة النفسية، من جانبه، على أن هذه المراكز خالفت قوانين تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية وقانون الصحة النفسية، وافتقرت لاشتراطات مكافحة العدوى وقانون البيئة، بما يعرض نزلاءها لمخاطر صحية جسيمة.

ودعا "النحاس" المواطنين إلى ضرورة التحقق من تراخيص أي منشأة علاجية قبل التعامل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن 01207474740 (اتصال أو واتساب)، أو من خلال الصفحات الرسمية للمجلس القومي للصحة النفسية على موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام".

