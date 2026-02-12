الأهرامات تستقبل معرض الحرف التراثية بحضور رئيس أوراسكوم

آلاف الوجبات بالمجان يوميًا.. تفاصيل مشروع "زاد آل البيت" لإطعام الأسر

استقبلت منطقة الأهرامات، معرض الحرف اليدوية والتراثية في المنطقة التسويقية داخل منطقة الزيارة، في إطار مبادرة محافظة الجيزة لدعم وتنمية صناعة الحرف اليدوية.

ويُعد المعرض إحدى المبادرات الهادفة إلى النهوض بالصناعات التراثية ودعم الحرفيين، بمشاركة 25 عارضًا من أبناء محافظة الجيزة.

جاء ذلك بحضور المهندس عادل سعيد النجار محافظ الجيزة، والمهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، إلى جانب فرق العمل من المحافظة وشركة أوراسكوم بيراميدز.

وأُقيم المعرض ضمن المنطقة التسويقية التي أعدّتها شركة أوراسكوم بيراميدز داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، في إطار خطة تطوير تجربة الزائر وتعزيز المحتوى الثقافي والتراثي بالموقع، بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الأنشطة المرتبطة بالزيارة، وفتح آفاق جديدة لتسويق المنتجات المصرية الأصيلة أمام الزوار من مختلف الجنسيات.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية المميزة، من بينها: السجاد اليدوي، منتجات نبات الحلفا، البافن، المشغولات النحاسية، المشغولات الزجاجية، الأحجار الكريمة، عبايات كرداسة، منتجات جمعية تنمية السياحة بدهشور، منتجات جريد النخيل، السجاد الجلدي، التطريز، ومنتجات الكتان، بما يعكس تنوع وتفرد الحرف المصرية وقدرتها على المنافسة في الأسواق السياحية.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، خلال الفترة من الخميس 12 فبراير 2026 وحتى السبت 14 فبراير 2026، وذلك يوميًا من الساعة 8:30 صباحًا وحتى 4:00 عصرًا.

من جانبه، صرّح المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز، بأن استضافة هذا المعرض داخل المنطقة التسويقية تأتي كتجربة تشغيلية بسيطة ومحدودة، تمهيدًا للافتتاح الرسمي الكامل للمنطقة التسويقية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية فعلية لتفعيل الدور الاقتصادي والسياحي للمنطقة التسويقية ضمن مشروع تطوير منطقة الزيارة.

وأوضح أن التجربة تهدف إلى تقييم آليات التشغيل وتنظيم مشاركة العارضين، تمهيدًا لوضع معايير واضحة ودقيقة لاختيار المحالّ والحرف المصرية التراثية التي سيتم استضافتها بشكل دائم، بما يليق باسم مصر وبعظمة أهرامات الجيزة كأحد أهم المقاصد الأثرية في العالم.

وأكد أن رؤية الشركة ترتكز على تقديم محتوى حرفي وتراثي يعكس الهوية المصرية الأصيلة، مع ضمان جودة المنتجات ومستوى العرض، بما يسهم في دعم الحرفيين اقتصاديًا، وتعزيز فرص العمل، ورفع متوسط إنفاق الزائر، وتقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين القيمة الحضارية والعائد التنموي المستدام.

ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من المواقع الأثرية والسياحية، وربطها بسلاسل القيمة المحلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المجتمعات المحلية، وتحويل المواقع التراثية إلى منصات تنموية تعكس قوة الهوية المصرية وتدعم الاقتصاد الوطني.

