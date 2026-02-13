احتفالًا بالشهر الكريم.. صناعة فوانيس وزينة رمضان بمتحف شرم الشيخ (صور)

نظّم متحف شرم الشيخ ورشة فنية تفاعلية للأطفال بعنوان "ورشة زينة رمضان"، احتفالًا بحلول شهر رمضان الكريم، بهدف إضفاء البهجة والفرحة على الأطفال وتوعيتهم بعادات وطقوس المسلمين خلال الشهر الفضيل.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة جرى تنظيمها ضمن فعاليات مشروع المتحف الرمضاني المجتمعي "شارع وادي القمر"، الذي يهدف لإحياء الأجواء الرمضانية مع الجمع بين التراث المصري والسيناوي، والتعليم غير المباشر، والتفاعل المجتمعي، مؤكّدًا على دور المتحف كمؤسسة ثقافية تعليمية فاعلة، لا يقتصر على عرض المقتنيات فحسب، بل يمتد ليكون مساحة للتعلّم التفاعلي وصناعة التجارب المجتمعية المستدامة.

وأشار "حسنين" إلى إشراك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع مراحل الورشة، مؤكّدًا أن مشاركتهم كانت فاعلة ومتميزة، ما أظهر أن الإبداع مساحة مشتركة لا تحدّها الاختلافات، وأن المتحف بيئة تعليمية وثقافية شاملة تحتضن الجميع.

وشهدت الورشة مشاركة واسعة من الأسر والأطفال، حيث قام المشاركون بتصميم وصناعة فوانيس وزينة رمضانية باستخدام خامات بسيطة ومتنوعة، منها الكرتون الملون، الورق اللامع، الخيوط، وأدوات معاد تدويرها.

ولفت مدير المتحف إلى أن الأعمال الفنية التي نفذها الأطفال جرى استخدامها لتزيين الممر الخارجي المخصص للمشروع، ليصبح شارعًا رمضانيًا تراثيًا نابضًا بالحياة، يعكس روح الشهر الكريم وقيم المشاركة والانتماء.