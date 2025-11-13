رئيس الشيوخ: وزارة الخارجية في الخط الأمامي للدفاع عن مصالح مصر

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم بمقر المجلس، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية.

وخلال اللقاء، قدّم وزير الخارجية، التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة توليه مهام رئاسة مجلس الشيوخ، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء دوره الوطني في دعم مسيرة العمل التشريعي.

وأكد وزير الخارجية، حرص الوزارة على التعاون والتنسيق دائمًا مع مجلس الشيوخ ولجانه، لافتًا إلى دور البرلمان المهم في دعم السياسة الخارجية المصرية لتحقيق أهدافها.

من جانبه، ثمن رئيس مجلس الشيوخ، الدور الوطني الذي تقوم به وزارة الخارجية في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم قضايا الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وأشاد رئيس المجلس، بجهود الوزارة وعلى رأسها الدكتور بدر عبد العاطي، مؤكدًا أن الخارجية تعتبر الخط الأمامي في الدفاع عن المصالح المصرية والعربية في الخارج.

اقرأ أيضًا:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة

الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون - تفاصيل