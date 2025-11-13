تطوير شامل للنيل الدولية وتغيير الشعار إلي "ENN" شبكة مصر الإخبارية

التقي الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، أسرة قناة النيل الدولية، وذلك للحوار بشأن تطوير القناة وتفعيل (البراند) الجديد.



وبحسب بيان الهيئة، عرضت رئيسة القناة الأسباب المهنية لتغيير الشعار وإعادة بناء الخريطة، وذلك على ضوء المتغيرات المتعلقة بالرسالة الإعلامية والجمهور المستهدف من الناطقين بالإنجليزية والفرنسية.



وأشار البيان إلى أن الإعلامية دينا عثمان قدمت في وقت سابق عرضًا أمام مجلس الهيئة الوطنية للإعلام، أن فريق التطوير تشاور مع شخصيات إعلامية عديدة داخل ماسبيرو وخارجه بشأن عملية تحديث القناة، وقد رأي الفريق تغيير لوجو القناة إلي الشعار الجديد (ENN) .. Egypt News Network .. وذلك ضمن عملية تحديث واسعة تشمل الشكل والمحتوى.



من جانبه قال الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن عودة ماسبيرو تشمل عودة الخدمة الدولية للتليفزيون المصري، ونعمل بكافة طاقتنا لتطوير إعلامنا باللغات الأجنبية في قناة ENN، وذلك بالتوازي مع تلفزة الإذاعات الموجهة التي يتم بثها ب 23 لغة، في إطار هدف استراتيجي يتضمن تقديم بعض أوجه الخدمة الدولية للتليفزيون المصري ومنصات بـ100 لغة.



يأتي ذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إيصال الرسالة الإعلامية خارج الحدود إلي أقصي مدي ممكن ، واستعادة مكانة القوة الناعمة المصرية.