نشرة التوك شو| انخفاض بأسعار سلع أساسية.. وشروط الحجاب الشرعي

تناولت برامج التوك شو، مساء الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها

من أبرز أسباب الإصابة بالعمى.. "الصحة": مصر حققت نصرًا دوليًا بالقضاء على "التراكوما"

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر حققت إنجازًا صحيًا كبيرًا، حيث اعتمدت منظمة الصحة العالمية رسميًا خلو البلاد من مرض التراكوما، وهو المسبب الأبرز للعمى المعدي عالميًا، قائلا : جاء هذا الإنجاز بعد سنوات من الجهود الوطنية المكثفة لمكافحة المرض.

لا خلافات.. وزير الخارجية: العلاقة بين مصر والسعودية أبدية

علق الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على مزاعم توتر العلاقات بين مصر والسعودية، مؤكدًا أنها أمر خاطئ يعكس فهمًا خاطئًا لطبيعة وخصوصية العلاقات المصرية - السعودية

يهاجم الأوعية الدموية بشكل مباشر.. جمال شعبان: مرض السكر أخطر من السرطان

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن اليوم العالمي للسكري يوافق بعد غد، ولذلك على الجميع الحفاظ على صحته، وأن يبتعد عن الزعل

انخفاض ملحوظ بأسعار سلع أساسية.. و"المواد الغذائية": بداية التراجع عالميًا

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن انخفاض ملحوظ في أسعار مجموعة من السلع الأساسية في مصر، تزامناً مع تراجع الأسعار العالمية

أمين الفتوى يكشف شروط الحجاب الشرعي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال رؤى ياسر من محافظة المنيا حول ما هو الواجب شرعًا للفتاة من الحجاب؟، مؤكدًا أن الشرع يوجب ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين، مع الالتزام بثلاثة شروط أساسية: ألا يكون الثوب يصف الجسم، أو شفافًا، أو مكشوفًا