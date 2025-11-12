إعلان

أمين الفتوى يكشف شروط الحجاب الشرعي

كتب : داليا الظنيني

07:01 م 12/11/2025

الدكتور محمود شلبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال رؤى ياسر من محافظة المنيا حول ما هو الواجب شرعًا للفتاة من الحجاب؟، مؤكدًا أن الشرع يوجب ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين، مع الالتزام بثلاثة شروط أساسية: ألا يكون الثوب يصف الجسم، أو شفافًا، أو مكشوفًا.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن الشرع لا يحدد نوعية الملابس مثل العباءة أو الأسدال، وإنما يحدد معيار ستر البدن بشكل كامل، وأن الالتزام بهذه الشروط هو ما يجعل الحجاب شرعيًا.

وأضاف الدكتور شلبي أن أي خلل في هذه الشروط، مثل ارتداء ثوب ضيق يصف الجسم أو شفاف يكشف أجزاء منه، يُعد تقصيرًا في الحجاب، وأن الفتاة إذا التزمت بهذه المعايير فهي قد أدّت الحجاب كما شرعه الله تعالى.

اقرأ أيضاً:

بحضور مدبولي.. انطلاق مؤتمر "السكان والصحة والتنمية البشرية" بعد قليل

اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

بعد حديث رئيس الوزراء.. تعرف على عقوبة تشويه الآثار

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور محمود شلبي دار الإفتاء المصرية شروط الحجاب الشرعي برنامج فتاوي الناس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
"تعديل واعتذار".. عقوبة من اتحاد الكرة ضد أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي
* المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت