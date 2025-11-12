أمين الفتوى يكشف شروط الحجاب الشرعي

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال رؤى ياسر من محافظة المنيا حول ما هو الواجب شرعًا للفتاة من الحجاب؟، مؤكدًا أن الشرع يوجب ستر جميع البدن ما عدا الوجه والكفين والقدمين، مع الالتزام بثلاثة شروط أساسية: ألا يكون الثوب يصف الجسم، أو شفافًا، أو مكشوفًا.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن الشرع لا يحدد نوعية الملابس مثل العباءة أو الأسدال، وإنما يحدد معيار ستر البدن بشكل كامل، وأن الالتزام بهذه الشروط هو ما يجعل الحجاب شرعيًا.

وأضاف الدكتور شلبي أن أي خلل في هذه الشروط، مثل ارتداء ثوب ضيق يصف الجسم أو شفاف يكشف أجزاء منه، يُعد تقصيرًا في الحجاب، وأن الفتاة إذا التزمت بهذه المعايير فهي قد أدّت الحجاب كما شرعه الله تعالى.

