انخفاض ملحوظ بأسعار سلع أساسية.. و"المواد الغذائية": بداية التراجع عالميًا

كتب : داليا الظنيني

10:25 م 12/11/2025

حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية

كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن انخفاض ملحوظ في أسعار مجموعة من السلع الأساسية في مصر، تزامناً مع تراجع الأسعار العالمية.

وأوضح المنوفي، خلال مداخلته على قناة "المحور"، أن أسعار سلع مثل البيض والسكر ومنتجات الألبان والبقوليات قد شهدت انخفاضاً في السوق المحلي، مؤكداً أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة لبداية تراجع الأسعار العالمية للغذاء، خاصة الحبوب والسكر.

وأشار إلى أن عملية تراجع الأسعار تتم بشكل تدريجي ليشعر بها المواطن بشكل مستمر، مطمئناً المستهلكين بأن التوقعات تشير إلى استمرار هذا الاتجاه، موضحا عدم وجود أي ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية.

كما تطرق إلى أسعار الزيوت، مبيناً أن معظم الشركات لم تلجأ لزيادة الأسعار.

