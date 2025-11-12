25 صورة.. إعلاميون وسياسيون في عزاء زوجة رئيس "الوطنية للانتخابات"

انطلاق اختبارات "مدرسة التلاوة" بالجامع الأزهر لاكتشاف جيلًا جديدًا من

تلقى القاضي حازم بدوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، العزاء في زوجته اليوم الأربعاء، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وشهد العزاء حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، من بينهم الإعلامي عمرو الليثي، والكابتن مجدي عبد الغني، والإعلامي نشأت الديهي، بالإضافة إلى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والنائب مصطفى بكري، والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، والمستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب.

وتوفت زوجة القاضي حازم بدوي صباح الأحد، وتمت صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد المحروسة بمنطقة أحمد عرابي بالمهندسين.

