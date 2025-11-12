

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب والمرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر ممثلًا عن حزب الوفد، أن المشاركة المكثفة من قبل المواطنين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، سواء داخل مصر أو خارجها، تعكس وعي المصريين بأهمية ممارسة حقوقهم الدستورية في ظل المرحلة الراهنة.



وأشار إلى أن الإقبال الجماهيري الكبير يعبر عن حرص المواطنين على المشاركة الفعالة في رسم مستقبل البرلمان الجديد، في مشهد حضاري يليق بتاريخ مصر العريق في المشاركة السياسية والمسؤولية الوطنية.



وقال محسب إن المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت تنظيمًا دقيقًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم توفير جميع التسهيلات للمواطنين لإنهاء إجراءات التصويت بسهولة ويسر، مع الالتزام الكامل بالمعايير القانونية للشفافية والنزاهة، وهو ما يعزز ثقة الشعب في العملية الانتخابية ويؤكد مصداقية نتائجها.



وأضاف أن هذا التنظيم انعكس بوضوح في جميع اللجان داخل مصر وخارجها، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة المشاركين.



وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الاستمرار في المشاركة المكثفة خلال المرحلة الثانية من الانتخابات لدعم العملية الديمقراطية، مؤكدًا أن الانتخابات الحالية تجسد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الراهنة وتحقيق مشاركة شعبية واسعة رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة، بما يعكس للعالم مدى وعي المصريين وحرصهم على ترسيخ قيم الديمقراطية وسيادة القانون.



وأكد محسب كذلك على دور الأحزاب السياسية في تشجيع المواطنين على المشاركة، مشيرًا إلى أن الحوار البناء بين القوى السياسية يسهم في تقديم برامج انتخابية واضحة ومتكاملة لخدمة الشعب، وأن مشاركة المواطنين بوعي ومسؤولية تعد ضمانة لاستقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية.



ووجه محسب تحية تقدير لجميع القائمين على العملية الانتخابية من لجان ومراقبين، مثمنًا جهودهم الكبيرة لضمان سير الانتخابات وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.







