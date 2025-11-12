أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا اليوم الأربعاء، أكدت فيه استمرار سلسلة المحتوى التوعوي التي أطلقتها الوزارة تحت شعار "توعية وتواصل".

وبحسب بيان، وفي إطار هذه الحملة، نشرت الوزارة اليوم مجموعة من الإنفوجرافات التوعوية السياسية التي قدمت معلومات حول مراحل ما بعد فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، وطريقة إعلان النتائج، وسبل الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدة القانونية للطعن، ومن يحق له الطعن، والمحكمة المختصة بنظر الطعون.

وأشار البيان إلى أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتابع عمل القطاعين القانوني والإعلامي في الوزارة لضمان تقديم خدمة توعية دقيقة وفعالة للمواطنين، بما يسهل وصول المعلومات بشكل سلس، مؤكدًا على ضرورة استمرار نشر هذا المحتوى التوعوي بنفس الكثافة والدقة والحرفية منذ بداية الحملة.

وفي حلقة اليوم من السلسلة التوعوية، تقدم الوزارة ثلاثة إنفوجرافات توضح جميع الإجراءات التي تلي عملية فرز الأصوات في انتخابات مجلس النواب، بالإضافة إلى كيفية إعلان النتائج، وطرق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، والمدة القانونية للطعن، ومن يحق له الطعن، والمحكمة المختصة بالنظر في هذه الطعون.