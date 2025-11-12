وزير الإنتاج الحربي: الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق الحوكمة أولوية



أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة نسب التصنيع المحلي، وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الأداء، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري وتطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الاستفادة المثلى من الموارد والأصول المتاحة.



وأشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية تخدم قطاع الأسرة، بجودة عالية وأسعار تنافسية تدعم الاقتصاد الوطني، مع الحرص على تطوير المنتجات وفق متطلبات السوق المحلي والعالمي، وعقد شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية والدولية لنقل أحدث تقنيات التصنيع. جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) لمتابعة سير العملية الإنتاجية.



واستهل الوزير الجولة بتفقد مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج بالشركة، بدايةً من وصول المواد الخام إلى تنفيذ مراحل التصنيع المختلفة وصولًا إلى المنتج النهائي. وتعد الشركة رائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية التي تخدم قطاع الأسرة، مثل: السخانات، البوتاجازات، التكييفات، الثلاجات والديب فريزر، الغسالات، وجهاز توليد المياه من الهواء بالتعاون مع الجانب الياباني. كما تشارك منتجات الشركة في المبادرات والمشروعات التنموية مثل "حياة كريمة" ومشروعات الإسكان البديل، حيث تحظى بثقة الأسر المصرية والجهات الرسمية المختلفة.



وخلال الجولة، استمع الوزير إلى عرض رئيس مجلس إدارة الشركة حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة، وموقف المخزون، وأعمال الصيانة، وآخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها، ومدى الالتزام بالجدول الزمني المحدد. كما تابع الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط تطوير الشركة، موجهاً بالمتابعة المستمرة لتطبيق الأكواد الخاصة بالصيانة والتخزين، وتحسين الأداء، وتطبيق معايير الجودة الشاملة، وتوفير مدخلات الصناعة لضمان استمرارية الإنتاج.



وحرص الوزير على الحديث مع عدد من العاملين بالشركة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن العملية التصنيعية، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لرفع شأن الشركة ودعم الاقتصاد والنهوض بالصناعة الوطنية، موجهاً بالعمل على تذليل كافة الصعوبات، والاهتمام بخدمة ما بعد البيع والاستجابة السريعة للشكاوى وحلها فورًا.



وفي نهاية الجولة، تفقد الوزير معرض المنتجات المدنية بالشركة، والذي يضم كافة المنتجات التي تصنعها الشركة في صورتها النهائية.



يُذكر أن شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) تساهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة بإنتاج كباري المواصلات، كما تستغل فائض الطاقات لتعميق التصنيع المحلي وتوفير منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار تنافسية.



رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.