انتهت، مساء الثلاثاء، أعمال التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، وذلك بعد يومين من إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع في 14 محافظة شملتها هذه المرحلة.

وفور الإغلاق، بدأت أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، ليتم بعدها تجميع النتائج في اللجان العامة، تمهيدًا لإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتيجة النهائية رسميًا.

ووفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، فإن إعلان نتيجة المرحلة الأولى ونشرها رسميًا سيكون في موعد أقصاه 18 نوفمبر الجاري، عقب الانتهاء من الحصر العددي ومراجعة المحاضر النهائية للجان العامة.

وبخصوص جولة الإعادة في الدوائر التي لم تحسم نتائجها من الجولة الأولى، فستجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و 2 ديسمبر، وفي داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر 2025.

على أن تعلن النتائج النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى في موعد أقصاه 11 ديسمبر 2025.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت أهمية التزام الناخبين بالتعليمات المعلنة داخل اللجان أثناء عملية التصويت، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل سرادق الاقتراع، مؤكدة أن العملية الانتخابية تخضع لمتابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.

