غلق صناديق الاقتراع للمرحلة الأولى من انتخابات النواب وبدء فرز الأصوات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، مع الاستمرار في عمل اللجان الانتخابية التي لايزال بها عدد من الناخب، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

وأكدت الهيئة، بدء عمليات فرز الأصوات التي أدلى بها الناخبون خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، تمهيدًا لحصرها وإعدادها للخطوات التالية وفقا للإجراءات الانتخابية المعمول بها.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن النتائج الأولية يتم حصرها داخل مقار اللجان الفرعية قبل أن ترسل إلى اللجان العامة بالدوائر المختلفة، ومن ثم إلى اللجان العامة بالمحافظات، قبل أن تصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان النتائج الرسمية بما يتوافق مع الجدول الزمني الانتخابي المعلن مسبقًا.

وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، لاختيار 143 مقعدًا يتنافس عليها 1281 مرشحًا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت اكتمال جميع الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة، مشيرة إلى توزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية، وتوفير جميع المستلزمات داخل المقار الانتخابية.

كما شددت الهيئة على أهمية التزام الناخبين بالتعليمات المعلنة داخل اللجان أثناء عملية التصويت، وعدم استخدام الهواتف المحمولة داخل سرادق الاقتراع، مؤكدة أن العملية الانتخابية تخضع لمتابعة دقيقة من منظمات محلية ودولية لضمان الشفافية والنزاهة.

