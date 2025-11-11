قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تتوقع تعافي حركة الملاحة في قناة السويس خلال الفترة المقبلة مقارنة بالأشهر السابقة، وذلك مع تحسن واستقرار الأوضاع الإقليمية، وهو ما سيسهم في زيادة تدفقات العملة الصعبة.

وأكد مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، أن موارد الدولة من الدولار أصبحت تغطي الاحتياجات الأساسية، مشيرًا إلى أن بعض الشهور تشهد فائضًا في المعروض من العملة الأجنبية، في وقت تعمل فيه الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف رئيس الوزراء أن احتياطيات النقد الأجنبي تشهد تصاعدًا مستمرًا، الأمر الذي يعكس قوة الموقف المالي للدولة ويوجه رسالة طمأنة واضحة للمستثمرين في الداخل والخارج، لافتًا إلى وجود تدافع كبير من الشركات العالمية للاستثمار في مختلف القطاعات داخل مصر.

وقال مدبولي إن الحكومة تستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنويًا من مختلف أنواع المركبات داخل مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بقوة في ملف السيارات الكهربائية.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم خلال الفترة المقبلة التعاقد مع شركات دولية كبرى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، موضحًا أن هذا الاتجاه يأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات ودعم الصناعة الوطنية.