توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

كتب : أحمد جمعة عسكر

02:17 م 11/11/2025

الفنان محمد صبحي

كتب أحمد جمعة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، كلّف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.

الفنان محمد صبحي الحالة الصحية للفنان محمد صبحي الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار

