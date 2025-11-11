توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي
كتب : أحمد جمعة عسكر
02:17 م 11/11/2025
الفنان محمد صبحي
كتب أحمد جمعة
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بمتابعة الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي اللازم له، بما يضمن توفير الرعاية الصحية المتكاملة.
وبحسب بيان لوزارة الصحة، كلّف الرئيس السيسي بإعداد تقرير مفصّل عن الحالة الصحية للفنان، ومتابعة حالته بشكل مستمر.
