إغلاق لجان التصويت باليوم الأول من انتخابات مجلس النواب -(10 صور)

تصوير- هاني رجب:

أعلن المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الانتخابية بدأت في الغلق بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالداخل.

وتبدأ لجان الاقتراع استقبال الناخبين صباح الاثنين في 14 محافظة ضمن المرحلة الأولى، وهي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.