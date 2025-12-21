توقع المفكر السياسي الدكتور عماد الدين أديب أن يكون عام 2026 هو العام الحاسم على الساحة الدولية، واصفًا إياه بأنه "عام تسديد فواتير أزمات عامي 2024 و2025".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن العام المقبل سيكون محطة مؤدية لذلك الحسم.

وأوضح أديب أن هذا الحسم سيتحقق عبر مسارات انتخابية محورية في عدة دول، مضيفًا: "مساراته انتخابات رئاسية وتشريعية ونتيجة هذه الانتخابات ستؤدي إلى الإفصاح عن شكل حل أو تعقيد الصراعات الدولية".

وأكد أن السمة العامة للعام ستكون الفوضى السياسية، مشيرًا إلى أن الحالة التي يتسبب بها وجود دونالد ترامب في الحكم العام القادم هي عامل الفوضى السياسية، موضحًا أن هذه الفوضى السياسية سترتبط بعدم اليقين المالي والاقتصادي العالمي.

ولفت إلى أن هذه الفوضى ستمثل ذروة لانكشاف الأزمات المتراكمة، موضحًا: "مجموعة الصراعات الأساسية في هذا العالم، التي تبدأ من غزة إلى روسيا وأوكرانيا، وكل هذه الأمور التي ادعى ترامب أنه توصل إلى حلول لها، ما زالت مفتوحة ولم تحسم".

وأكد المفكر السياسي الدكتور عماد الدين أديب أن عام 2026 لن يكون عام انفراج، بل عامًا يتسم باستمرار سياسات التدخل والتجزئة في إدارة الملفات الدولية.