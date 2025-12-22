إعلان

عماد الدين أديب: حلم الرئيس أكبر من قدرة الفريق الحالي.. ده باين في المؤتمرات

كتب- حسن مرسي:

01:14 ص 22/12/2025

عماد الدين أديب

أكد المفكر السياسي عماد الدين أديب أن حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر بكثير من قدرة الفريق الحالي على تنفيذه، رغم الإنجازات الملموسة في بعض القطاعات.

وقال أديب في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الرئيس يتحمل العبء وحده في الاجتماعات والمؤتمرات ويواجه نقصًا في المعلومات من بعض المسؤولين، مضيفًا: "حلم الرئيس أكبر من قدرة الفريق الحالي.. ده باين في المؤتمرات وتعقيبات الرئيس أمام الكاميرات".

أوضح أديب أن هناك إنجازات حقيقية مثل محافظ البنك المركزي ووزير المالية والطرق والأمن والتصنيع العسكري، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تثبت وجود كفاءات لكنها غير كافية لتحقيق التطور السريع المطلوب.

وتابع المفكر السياسي عماد الدين أديب أن الأرقام الاقتصادية تتحسن لكنها تحتاج إدارة أقوى لترجمتها إلى تحسن ملموس في حياة المواطن، مؤكدًا أن عام 2026 يتطلب فريقاً يدير الإنجازات بكفاءة أعلى.

أكد أديب، أن مصر تفتقر إلى نظام اختيار الأكفأ، مشددًا على أن الرئيس يحتاج إلى مسؤولين يقدمون بدائل ويقولون "لا" عند الضرورة لتحقيق الأحلام الكبيرة دون كلفة اجتماعية باهظة.

