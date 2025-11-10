إعلان

الوطنية للانتخابات: تطبيق التصويت الإلكتروني مرهون بتعديل تشريعي من البرلمان أو الحكومة

كتب : داليا الظنيني

09:17 م 10/11/2025

المستشار أحمد بنداري

كتبت- داليا الظنيني:

صرح المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بأن إمكانية تطبيق نظام التصويت الإلكتروني في العمليات الانتخابية تتطلب أولاً تعديلاً تشريعياً صريحاً للقوانين الحالية.

جاء ذلك تعليقاً على سير انتخابات مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مبينًا أن اليوم الأول من الانتخابات لم يشهد أي شكاوى تتعلق بسير العملية الانتخابية بصفة عامة، موضحًا أن الشكاوى التي تلقتها الهيئة تركزت حول التكدس والإقبال الكبير على بعض اللجان في مختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بالانتقال إلى التصويت الرقمي، شدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة على، أنه ينص القانون الساري حالياً على مبدأ "الاقتراع السري المباشر بين الناخب والصندوق"، وهو ما لا يسمح بالتصويت الإلكتروني دون تغيير.

وأكد المستشار بنداري أن تطبيق التصويت الإلكتروني بشكل فعلي مرهون بالتعديل التشريعي أو إصدار قانون جديد ينظم هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الجهة صاحبة الاختصاص في هذا التعديل هي البرلمان أو الحكومة.

