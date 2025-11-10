بيان من العمل بشأن وظائف في مجال الزراعة بالأردن.. تفاصيل



أصدرت هيئة الدواء المصرية، 3 تحذيرات جديدة لأدوية ومستحضرات طبية مجهولة المصدر أو مغشوشة، مطالبة بوقف تداولها وتحريزها.



ففي منشور حمل رقم 83 لسنة 2025، حذرت الهيئة من عبوات "مجهولة المصدر" من مستحضر تجميل "فازلين اليومي لتوحيد لون البشرة"، والذي تنتجه شركة "Millott laboratories"؛ طبقًا لإفادة الشركة المدون اسمها على العبوات بشأن وجود عبوات مجهولة المصدر.



كما حذرت الهيئة من عبوات مقلدة للتشغيلة رقم "241148"، للمكمل الغذائي "Trib gold H.C.V".



وأرجعت الهيئة ذلك طبقًا لإفادة شركة "Nerhadou International" صاحبة المستحضر بشأن وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور، مطالبة بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد.



وفي منشورها رقم 85 لسنة 2025، حذرت الهيئة من مستحضر "Betaclean Antiseptic Solution" والذي تنتجه الشركة الدولية للمستلزمات الطبية؛ طبقا لإفادة إدارة التفتيش على المصانع بأن المستحضر مجهول المصدر.



ومحلول بيتاكلين مطهر عادة ما يُستخدم لتطهير الجروح وتنظيف الجلد قبل العمليات الجراحية.



ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.



دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.



وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي ..اضغط هنا..



وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.