الوطنية للانتخابات: قضاة احتياطيون لدعم اللجان وضمان انسيابية التصويت

تتابع غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، بقيادة القاضي أحمد بنداري، آخر مستجدات اليوم الأول للتصويت من خلال التواصل مع قضاة رؤساء اللجان العامة والفرعية في المحافظات التي تشهد انتخابات المرحلة الأولى.

وشدد القاضي أحمد بنداري على تقديم دعم قضاة احتياطيون لمواجهة أي كثافة عالية من الناخبين، ولضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأكدت الهيئة أن جميع اللجان الأخرى تعمل بانضباط كامل، مع متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية لضمان انتظام التصويت وتقديم الدعم الفوري عند الحاجة.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر يومي 10 و11 نوفمبر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح. بعدد 5606 لجان فرعية و70 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين نحو 35.3 مليون ناخب، يتنافس فيهم 1281 مرشحًا فرديًا وقائمتان انتخابيتان بقطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

