كامل الوزير: مصر لا تعتمد على موقعها الجغرافي فقط

كتب- محمد نصار:

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن التعاون الإقليمي والدولي يشكل ضرورة أساسية للنهوض بقطاعي النقل والصناعة وتعزيز حركة التجارة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا ضمن فعاليات معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025".

وأوضح الوزير، أن التجارب أثبتت أن أي دولة بمفردها، مهما امتلكت من مزايا جغرافية، لا يمكنها تحقيق نهضة حقيقية في الصناعة أو التجارة أو النقل دون تعاون متكامل مع الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن التكامل الإقليمي يشمل جميع أشكال النقل: البحري، السككي، الجوي، والبري.

وأكد أن مصر تنفذ خطة طموحة لتعزيز التكامل الإقليمي مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، عبر تطوير الربط الداخلي في البلاد، سواء بالسكك الحديدية أو الطرق أو النقل البحري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة والترانزيت.

وأشار كامل الوزير، إلى أن مصر تستفيد من موقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط، وشواطئها الطويلة التي تمتد لأكثر من 3000 كم، إضافة إلى حدودها البحرية مع السعودية وأوروبا، إلا أن ذلك وحده لم يكن كافيًا، لذلك تم وضع مصر كمركز رئيسي للتجارة والترانزيت الإقليمي.

وأوضح وزير النقل والصناعة، أن مصر شرعت في تطوير شبكة الطرق القومية بطول 23,500 كم، حيث تم إنشاء 7,000 كم طرق جديدة وتطوير 10,000 كم قائمة، إضافة إلى تجديد شبكة السكك الحديدية البالغة نحو 10,000 كم، وإنشاء سكك حديدية سريعة وكهربائية بطول 2,000 كم.

كما شملت أعمال التطوير، الموانئ البحرية القائمة، حيث أضيف نحو 70 كم من الأرصفة، وإنشاء 3 موانئ جديدة ليصل إجمالي الموانئ التجارية إلى 18 ميناءً بإجمالي أرصفة يقارب 105–107 كم.

وأضاف أن مصر لم تغفل تطوير الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لدعم المناطق الصناعية والنقل الداخلي، مع مشروعات لإنشاء موانئ جافة في بعض الدول الأفريقية، وربط خطوط النقل البحري بين مصر ودول الخليج العربي عبر السعودية، ومع الأردن من خلال ميناء العقبة، شمالًا مع سوريا وتركيا، وغربًا مع ليبيا والمغرب العربي، وجنوبًا مع السودان.

كما تم تطوير النقل النهري لربط مصر بالدول الإفريقية الداخلية غير المطلة على البحار والمحيطات.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة طموحة لربط مصر بمحيطها الإقليمي والعالمي، وأن الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية ستجني قريبًا ثمار هذا التعاون، خاصة عبر الممرات الاقتصادية مثل طريق الحرير والحزام والطريق، مؤكّدًا أن مصر تعزز الربط مع جميع الأشقاء العرب والأصدقاء في المنطقة.

واختتم الفريق كامل الوزير، تصريحاته، مؤكدًا أن الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة العربية يجعلها قلب العالم ووسط قاراته، وأن مصر لا تعتمد فقط على موقعها، بل تعمل على ربط الدول ببعضها البعض من خلال المحاور اللوجستية المتطورة، لتصبح محورًا رئيسيًا يربط العالم العربي والأفريقي والأوروبي والآسيوي.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي

اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الأولى بانتخابات النواب

القاهرة 28 درجة.. طقس الساعات المقبلة: أجواء خريفية وفرص أمطار وتحذير من الشبورة



