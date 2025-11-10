إقبال كثيف من المواطنين في أول أيام انتخابات مجلس النواب بالدقي | صور

كتب- محمد نصار:

تصوير- محمد معروف:

تستعد وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، لتشغيل أول قطار مترو ضمن القطارات الجديدة البالغة 55 قطارًا، والتي تم التعاقد عليها للخط الأول لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

وتتميز هذه القطارات الجديدة بنظام تكييف عالي السعة، وتم تزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لتوفير المزيد من الراحة، كما أنها مزودة بكاميرات تليفزيونية مثبتة في مقدمتها للمراقبة المركزية للسكة، وشاشات LCD لاستخدامها لتزويد الركاب بالمعلومات، يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية.

ويوجد أعلى الأبواب الجانبية في تلك القطارات شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في عملية التنقل، وتزويد العربات بخرائط إلكترونية أعلى أبواب الركوب من الداخل تُبين لهم المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي

اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الأولى بانتخابات النواب

القاهرة 28 درجة.. طقس الساعات المقبلة: أجواء خريفية وفرص أمطار وتحذير من الشبورة