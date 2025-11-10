

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فتح جميع مقار لجان المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، في المواعيد المقررة.



وأضاف في مؤتمر صحفي، أن آخر اللجان التي تم فتحها هي لجنة في محافظة البحيرة والتي تم التنسيق مباشرة لإتمام إجراءات فتحها عقب تأخر الوصول إلى مكان اللجنة.



وأشار إلى تعرض اثنان من القضاة إلى حادث اصطدام في محافظة أسوان وتم مباشرة الإطمئنان عليهما، والتأكد من انتظام حركة سير العملية الانتخابية.



وانطلقت صباح اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر يومي 10 و11 نوفمبر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.



وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح. بعدد 5606 لجان فرعية و70 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين نحو 35.3 مليون ناخب، يتنافس فيهم 1281 مرشحًا فرديًا وقائمتان انتخابيتان بقطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.







