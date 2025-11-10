النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني



أعلنت النائبة نشوى الديب انسحابها من الانتخابات البرلمانية قبل فتح باب التصويت، مؤكدة أن قرارها جاء بعد ما وصفته بـ"غياب معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين".



وقالت في بيان لها: "لقد خضت هذه الانتخابات مؤمنة بروح الجمهورية الجديدة، ومتحلية بروح المنافسة الشريفة، إلا أن ما شهدته من مخالفات واضحة وغياب لمعايير العدالة والنزاهة، جعل من الاستمرار في هذه العملية أمرًا لا يتفق مع قناعاتي ولا مع المبادئ التي أؤمن بها".



وأضافت الديب:"إن الانتخابات النزيهة هي الركيزة الأساسية لبناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وحين تفتقد هذه النزاهة، تصبح المشاركة شكلية لا جوهر لها."



واختتمت بيانها قائلة: "وعليه، أعلن انسحابي الكامل من هذه الانتخابات، دفاعًا عن قيم الديمقراطية الحقيقية، وعن حق المواطن في اختيار حر ونزيه".

وقالت مصادر خاصة إن انسحاب النائبة نشوى الديب لا يترتب عليه أي أثر قانوني، طالما لم يتم وفق المواعيد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحة أنه بمجرد إدراج اسمها في الكشوف النهائية للمرشحين لا يجوز الانسحاب رسميًا.



وأشارت المصادر إلى أن ما قامت به النائبة يعد مجرد إعلان إعلامي موجه لأهالي دائرتها ووسائل الإعلام، ولا يحمل الصفة القانونية للانسحاب من السباق الانتخابي.