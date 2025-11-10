بـ"التخصص".. تفاصيل حركة تكليف الأطباء "سبتمبر 2025"

كتب- أحمد جمعة:

أقرت وزارة الصحة والسكان، عددًا من الشروط والإجراءات الجديدة في حركة تكليف الأطباء دفعة "سبتمبر 2025".

أكدت الوزارة في إعلانها، أن التكليف سيكون وفق "التخصص"، على أن يبدأ تسجيل الرغبات في الفترة بين 6 نوفمبر وحتى 20 نوفمبر الجاري، ويكون التوزيع بالحركة طبقا للاحتياج والمجموع والرغبات، حيث يُسمح للطبيب باختيار رغباته في أي محافظة دون التقيد بنطاق معين.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم تكليف الأطباء على المستشفيات التابعة لمديريات الشئون الصحية ولا يوجد تكليف على جهات خارجية، كما يتم تكليف الأطباء كأطباء مقيمين ولا يوجد تكليف كطبيب مكلف ممارس عام.

وفي حال رغبة الأطباء في تغيير التخصص يتم التقدم في حركة النيابات بعد مرور عام عمل فعلي يبدأ من تاريخ استلام العمل لكل طبيب، أما في حالة رغبة الأطباء في تعديل التكليف على محل السكن يتم التعديل بعد مرور عام ونصف عمل فعلي يبدأ من تاريخ استلام العمل لكل طبيب.

وذكرت أنه في حال رغبة الأطباء في استلام إعارة الجامعة يسمح لهم بالإخلاء في أي وقت من تاريخ صدور قرار الإعارة بالجامعة، على أن يتم التقديم للترشيح الوزاري في أول حركة ترشيح وزاري بعد صدور قرار التكليف.

وشددت على أنه "لا يوجد فرق بين التكليف النائي والتكليف المركزي إذ يُسمح للأطباء التقدم للترشيح الوزاري في أقرب حركة ترشيح ولا يسمح لهم التقدم لحركة النيابات إلا بعد مرور عام عمل فعلي".

ويسمح للأطباء التقدم للزمالة طبقا لشروط الزمالة فالتكليف بتخصص لا يعارض التقدم لحركة الزمالة، وفي حال تقدم الطبيب لحركة النيابات وقضاء سنين النيابة يعود الطبيب إلى جهة تكليف بالتخصص الجديد وليس بالتخصص الذي كلف به.