وزيرة التنمية المحلية تتابع استعدادات الموجة 28 لإزالة التعديات

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، مع سكرتيري عموم المحافظات، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور لجنة التقنين بالوزارة، وممثلين عن لجنة إنفاذ القانون، وممثلي الوزارات وجهات الولاية، وهي: الدفاع، والداخلية، والري، والأوقاف، والآثار، والبيئة، والتربية والتعليم، والكهرباء، وقطاع الأعمال، والنقل.

وشهد الاجتماع استعراض الاستعدادات الخاصة بانطلاق الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بجميع المحافظات، والتصدي لكافة صور التعديات والمخالفات، بما يشمل أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية غير القانونية، والتعديات على الأراضي الزراعية.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، نتائج أعمال الموجة السابعة والعشرين، وأبرز المستهدفات الخاصة بالموجة الـ28، سواء فيما يتعلق بأملاك الدولة أو المتغيرات المكانية غير القانونية أو التعديات على الأراضي الزراعية، والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 10 يناير 2026 وحتى 27 مارس 2026، بالتنسيق مع مديريات الأمن وكافة جهات الولاية.

وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة التزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات المحددة للموجة الـ28، مع استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية بالمحافظات، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، مشيرة إلى أن الوزارة سترفع تقارير دورية بما يتم تحقيقه إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم تقييم القيادات التنفيذية بالمحافظات على ضوء ما يتم تحقيقه من نتائج خلال الموجة المقبلة، مؤكدة أهمية الإزالة الفورية لأي تعديات على أملاك وأراضي الدولة، والأراضي الزراعية، وكذلك المتغيرات المكانية غير القانونية، وفقًا لمنظومة المتغيرات المكانية.

كما شددت الدكتورة منال عوض على أهمية متابعة سكرتيري العموم لملفي التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي الدولة، والعمل على دفع وتيرة الإنجاز بهذه الملفات، تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة الدورية والمستمرة.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود التي حققتها بعض المحافظات خلال الموجة السابعة والعشرين لإزالة التعديات، وملفات التصالح والتقنين، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل بين المحافظات، وجهات الولاية، ووحدة المتغيرات المكانية، لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة الـ28، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل حزم تجاه المخالفين.