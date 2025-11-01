كشف قال عبدالحكيم عبدالناصر، نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حقيقة التسجيل الصوتي المنسوب لوالده مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وقال عبدالحكيم، إن التسجيل الصوتي تم اقتطاعه من سياقه، مشيرًا خلال حواره على قناة "العربية"، أن عبدالناصر كان يسعى لاستعادة الأراضي العربية عبر السلام، موضحًا أنه رد على استفزاز القذافي بحرب شاملة بـ"روحوا أنتوا حاربوها".

وتابع نجل الرئيس عبدالناصر، أن هذا السياق يُظهر والده كرجل دولة واقعي يرفض المزايدات الخطيرة، وليس متجنبًا لمسؤوليته كما قد يُفهم بالخطأ.

وأضاف أن التسجيل يعكس غضب عبدالناصر من مزايدات عربية طالبت بالقتال، مشيرًا إلى أن والده كان رجل دولة واقعي يفضل الحلول السلمية، مؤكدًا وجود التسجيلات الكاملة في أرشيف مكتبة الإسكندرية.

وتابع عبدالحكيم أن خطاب التنحي في 9 يونيو صيغه هيكل لكن عبدالناصر عدله ليتحمل المسؤولية كاملة.

وأكد نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، أن والده شطب عبارة "نصيبي من المسؤولية"، مشددًا على أنه لم يذكر عبدالحكيم عامر أبدًا بعد وفاته رغم علاقتهما القديمة.

وأشار إلى أن يوم التنحي كان المنزل حزينًا جدًا، مضيفًا أن عبد الناصر لم يصدق الهزيمة واعتبرها نكسة لا استسلام، مؤكدًا أن الاستقالة كانت حقيقية وليست شكلية.

وشدد على عودة عبدالناصر بإرادة شعبية لإزالة آثار العدوان، مؤكدًا رفض الرئيس عبدالناصر عروضًا أمريكية لاستعادة سيناء مقابل التخلي عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنه الوحيد الذي تحمل مسؤولية الهزيمة بين قادة الدول الثلاث.

ولفت عبدالحكيم إلى أن هذه الرؤية الاستباقية للسلام تجلت لاحقًا في قبول مصر لمبادرة روجرز عام 1969، والتي كانت أول اعتراف أمريكي بضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في حرب 1967.