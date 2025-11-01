كتب- محمد نصار:

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جهودها لتسهيل عودة الأشقاء السودانيين إلى وطنهم، من خلال تسيير الرحلة الـ30 من القطارات المخصصة لمشروع "العودة الطوعية".

وقد انطلقت، وفق بيان الهيئة، اليوم السبت، الرحلة رقم (1940) من محطة مصر برمسيس، وعلى متنها مئات الأسر السودانية المتجهة إلى محافظة أسوان، تمهيدًا لعودتهم إلى السودان الشقيق.

بتسيير هذه الرحلة، ارتفع إجمالي عدد الركاب السودانيين الذين تم نقلهم ضمن المشروع إلى 28,464 راكبًا، وذلك في تنسيق متكامل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والجهات القائمة على المشروع، وفق خطة تشغيل دقيقة تؤمن انتظام الرحلات واستيعاب الأعداد المتزايدة للراغبين في العودة الطوعية.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود في اليوم التالي في تمام الساعة 11:30 صباحًا لخدمة جمهور الركاب ضمن الرحلات المنتظمة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حرصها على توفير جميع الإمكانات الفنية واللوجستية اللازمة لضمان راحة وسلامة الأشقاء السودانيين خلال هذه الرحلات التي تعكس عمق الروابط والعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني.

