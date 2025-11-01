أبو شقة وسعودي يشاركان في فعاليات مؤتمر المحاماة الكويتي الأول

قبل ساعات من افتتاحه.. 24 صورة من محيط المتحف المصري الكبير

شهد مؤتمر المحاماة الكويتي الأول، الذي نظمته جمعية المحامين الكويتية تحت عنوان «رؤية متطورة.. ترسم المستقبل»، مشاركة بارزة من جانب محامين مصريين في عدد من جلساته النقاشية.

شارك الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض، في الجلسة الأولى من المؤتمر، التي تناولت موضوع تطور مهنة المحاماة محليًا وعالميًا، مستعرضًا خلال مداخلته أبرز ملامح التطور المهني في مصر وأهمية تبادل الخبرات القانونية بين الدول العربية.

كما شارك المحامي بالنقض إبراهيم سعودي في الجلسة الرابعة، التي ناقشت مستقبل التحول من المكاتب الفردية إلى شركات المحاماة، مؤكدًا أن الانتقال إلى النموذج المؤسسي في ممارسة المهنة يمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للمحامين العرب.

وفي ختام الفعاليات، كرّمت جمعية المحامين الكويتية الدكتور محمد بهاء أبو شقة والأستاذ إبراهيم سعودي تقديرًا لمشاركتهما المتميزة وجهودهما في إثراء النقاشات المهنية خلال أعمال المؤتمر.

اقرأ أيضًا:

موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل تشمل السبت والأحد؟

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الإجتماعي