أبو شقة وسعودي يشاركان في فعاليات مؤتمر المحاماة الكويتي الأول

كتب- عمرو صالح:

02:00 ص 01/11/2025
    مؤتمر المحاماة الكويتي الأول
    مؤتمر المحاماة الكويتي الأول
    مؤتمر المحاماة الكويتي الأول

شهد مؤتمر المحاماة الكويتي الأول، الذي نظمته جمعية المحامين الكويتية تحت عنوان «رؤية متطورة.. ترسم المستقبل»، مشاركة بارزة من جانب محامين مصريين في عدد من جلساته النقاشية.

شارك الدكتور محمد بهاء أبو شقة، المحامي بالنقض، في الجلسة الأولى من المؤتمر، التي تناولت موضوع تطور مهنة المحاماة محليًا وعالميًا، مستعرضًا خلال مداخلته أبرز ملامح التطور المهني في مصر وأهمية تبادل الخبرات القانونية بين الدول العربية.

كما شارك المحامي بالنقض إبراهيم سعودي في الجلسة الرابعة، التي ناقشت مستقبل التحول من المكاتب الفردية إلى شركات المحاماة، مؤكدًا أن الانتقال إلى النموذج المؤسسي في ممارسة المهنة يمثل خطوة ضرورية لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للمحامين العرب.

وفي ختام الفعاليات، كرّمت جمعية المحامين الكويتية الدكتور محمد بهاء أبو شقة والأستاذ إبراهيم سعودي تقديرًا لمشاركتهما المتميزة وجهودهما في إثراء النقاشات المهنية خلال أعمال المؤتمر.

مؤتمر المحاماة الكويتي بهاء أبو شقة إبراهيم سعودي

