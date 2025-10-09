إعلان

وزير السياحة يصدر قرارًا بتعيين المهندس محمد رضا مديرًا عامًا للإدارة العامة للسياحة الدينية

كتب : محمد أبو بكر

10:28 م 09/10/2025

شريف فتحي وزير السياحة

أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قراراً بشغل المهندس محمد رضا، وظيفة مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وذلك بطريق الندب الكلي لمدة سنة أو لحين شغل هذه الوظيفة بإحدى الطرق المقررة قانوناً أيهما أقرب.

ويشغل المهندس محمد رضا الدرجة الأولى (أ) بوزارة السياحة والآثار، وكان يتولى منصب مدير وحدة التطوير والدعم الفني بالإدارة المركزية لشركات السياحة، حيث شارك في وضع الخطط اللازمة لتطوير الإدارة المركزية، وتطبيق استراتيجية الوزارة في التحول الرقمي. وكان مسئولاً عن إدارة بوابة خدمات الإدارة المركزية، والبوابة المصرية للعمرة المصرية، بالإضافة إلى أنه مفوض المسار الإلكتروني السعودي.

وهو عضو اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة العليا للعمرة والحج، ويشارك في وضع الضوابط الخاصة بكل من العمرة والحج.

وحصل المهندس محمد رضا على دبلومة إدارة الأعمال من المدرسة الفرنسية لإدارة الأعمال (ESLSCA) في نوفمبر ۲۰۲۱، وهو حاصل على بكالوريوس في هندسة الالكترونيات والاتصالات بجامعة بنها (الزقازيق سابقاً) في يونيو ۲۰۰۳.

شريف فتحي وزير السياحة والآثار المهندس محمد رضا الإدارة العامة للسياحة الدينية

