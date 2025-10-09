إعلان

جاريد كوشنر: نشكر مصر على جهودها في إنجاز اتفاق شرم الشيخ

كتب : حسن مرسي

10:25 م 09/10/2025

جاريد كوشنر

وجه جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر للدولة المصرية على إنجاز الاتفاق بشأن غزة.

وقال "كوشنر"، خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي للوفد الأمريكي المشارك في مفاوضات اتفاق شرم الشيخ بقصر الاتحادية: "شكرًا سيدي الرئيس لالتزامك والتزام فريقك لإنجاز ذلك الاتفاق، وهو أمر مهم بالنسبة للرئيس ترامب".

وأضاف: "أتمنى أن نتمكن من أن ننجز ليس فقط إنهاء الحرب ولكن لجلب الفرصة ونعمل معًا لتقارب دول المنطقة لأن شعوب المنطقة تستحق الحياة في عيش وسلام".

وتابع جاريد كوشنر: "لقد شهدنا الكثير من المعاناة، والكثير من المشاعر الجياشة من الجانبين، وآمل بصدق أن ما تمكّنا من تحقيقه خلال الأشهر الماضية، وخاصة في الأيام الأخيرة، لا يُنهي الحرب فحسب، بل يفتح أيضًا فرصة لاستكمال ما بدأناه سابقًا لجميع دول المنطقة".

