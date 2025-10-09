ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سعادته البالغة بالإنجاز التاريخي، وبصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن الأنظار كانت تتجه نحو مصر خلال الأيام الماضية لمتابعة تطورات مفاوضات شرم الشيخ والتوصل الى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الرئيس في هذا الصدد إلى أن التوصل إلى الاتفاق هو انجاز تاريخي، وان ذلك تحقق لحرص وسعي الرئيس ترامب وجهوده الصادقة لتحقيق السلام، مؤكداً أن الرئيس ترامب يستحق بناء على ذلك وعن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد على ضرورة المضي قدما نحو تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة بكافة مراحله، مع أهمية قيام الرئيس "ترامب" بدعم ورعاية التنفيذ.