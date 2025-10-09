إعلان

مصادر: القائمة الوطنية تتقدم بأوراق الترشح لانتخابات النواب الأحد المقبل

كتب : محمد سامي

02:51 م 09/10/2025

مجلس النواب

كشفت مصادر خاصة، أن القائمة الوطنية بصدد التقدم رسميًا بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم الأحد المقبل، بعد الانتهاء من المشاورات النهائية بين الأحزاب المشاركة ضمن التحالف.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، أن الاجتماعات المكثفة خلال الأيام الأخيرة أسفرت عن حسم غالبية الأسماء المرشحة على القوائم الأربع، تمهيدًا لتقديمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات قبل غلق باب الترشح.

يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب اعتبارًا من الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري وحتى الثلاثاء 15 من الشهر نفسه، تمهيدًا لإعلان القوائم المبدئية للمرشحين قبل بدء فترة الطعون.

مجلس النواب الترشح لانتخابات النواب القائمة الوطنية

