البيئة تبحث تعزيز التعاون مع الأردن في عدة مجالات



التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، الدكتور أيمن سليمان، وزير البيئة الأردني، لبحث تعزيز سبل التعاون البيئي بين البلدَين في عدد من المجالات البيئية.



جاء اللقاء على هامش المشاركة في اجتماعات المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، والذى ينظِّمه الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025 الجاري، بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وأكدت الدكتورة منال عوض، عمق العلاقات والتعاون بين البلدين وحرصهما المشترك على حماية الموارد الطبيعية، مشيدةً بالجهود المشتركة في مواجهة التحديات البيئية، خاصة في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والسياحة البيئية، والتكيف مع تغير المناخ، ومكافحة التلوث.



وأشارت وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، إلى أهمية استمرار تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات البيئية بين البلدين، في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين لحماية الموارد الطبيعية وإدارة المحميات الطبيعية، وتفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون بين مصر والأردن في مجال حماية البيئة.



وأبدت منال عوض، حرص الدولة المصرية على تقديم أوجه الدعم في مجال إدارة المحميات الطبيعية، وترحيبها بطلب الأردن توقيع توأمة مع محمية رأس محمد، لما تتمتع به مصر من خبرة في هذا مجال إدارة المحميات البحرية.



من جانبه، أشاد وزير البيئة الأردني، بالشراكة الممتدة والتعاون الوثيق والمستمر مع مصر في مختلف المجالات البيئية، حيث أبدى تطلعه إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال إدارة المحميات، والاستفادة من الخبرات بين الجانبين، في ظل سعي الأردن إلى زيادة مساحة المحميات من 5.5% إلى 10% بحلول عام 2030 وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).



