"المسلماني" يفتتح استديو ماسبيرو النهري بالمنيل

كتب- عمرو صالح:

01:11 م 09/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    استديو ماسبيرو النهري (9)
  • عرض 11 صورة
    استديو ماسبيرو النهري (7)
  • عرض 11 صورة
    استديو ماسبيرو النهري (5)
  • عرض 11 صورة
    استديو ماسبيرو النهري (4)
  • عرض 11 صورة
    استديو ماسبيرو النهري (8)
  • عرض 11 صورة
    استديو ماسبيرو النهري (3)
  • عرض 11 صورة
    استديو ماسبيرو النهري (11)
  • عرض 11 صورة
    استديو ماسبيرو النهري (1)
  • عرض 11 صورة
    استديو ماسبيرو النهري (6)
  • عرض 11 صورة
    استديو ماسبيرو النهري (10)

افتتح الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، استوديو ماسبيرو النهري وذلك بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة.


وقال محمد إبراهيم، نائب رئيس التليفزيون ورئيس النادي: "سعدنا بحضور نخبة من الإعلاميين والكتاب الصحفيين من داخل وخارج ماسبيرو كما سعدنا بحضور قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وتشريف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة".


وأضاف "إبراهيم" قائلًا: اليوم يُضاف لاستديوهات ماسبيرو الاستديو النهري، وهو موقع ساحر يطل على نيل القاهرة ويمتلك جمالًا استثنائيًا ليلًا ونهارًا، ويمكن للبرامج التليفزيونية بدء تصوير حلقاتها من الآن.


الكاتب أحمد المسلماني ماسبيرو استديو ماسبيرو النهري الهيئة الوطنية للإعلام

