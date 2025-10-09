خبير: انخفاض تصريف مياه سد النهضة إلى مستويات ما قبل الافتتاح

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، حجم التصريف الحالي لتدفقات النيل، الوارد من سد النهضة، ووصول التدفقات النيلية إلى السد العالي.

وقال "شراقي"، في منشور له عبر صفحته على "فيسبوك": انخفاض التصريف من سد النهضة إلى ما قبل الإفتتاح، انخفض معدل التصريف من سد النهضة إلى 135 مليون مكعب يوم 8 أكتوبر، وهذا يعادل التصريف قبل الافتتاح، بعد أن وصل إلى الذروة في 27 سبتمبر بمقدار 776 مليون متر مكعب، بالرغم من أن الإيراد اليومي حوالي 250 مليون متر مكعب، وبالتالي هناك زيادة قليلة مرة أخرى في كمية التخزين".

وأوضح "شراقي"، أنه تم افتتاح سد النهضة رسميًا في التاسع من سبتمبر الماضي، رغم توقف جميع التوربينات، ويستدل على ذلك من خلال:

1- عدم وجود دوامات في أحواض التهدئة أمام محطات الكهرباء.

2- من خلال فتح 4 بوابات من المفيض العلوى لتصريف أكثر من 500 مليون متر مكعب/ يوم، ولو كانت التوربينات الثلاثة عشر تعمل أو بعضها لما احتاجوا لفتح كل هذه البوابات.

3- من خلال عداد التشغيل داخل محطة الكهرباء، الذي يشير إلى الصفر أثناء تفقد الرؤساء لمحطة الكهرباء يوم الاحتفال.

وأكد الدكتور عباس شراقي، أن إثيوبيا اضطرت لزيادة التفريغ من سد النهضة، حيث وصل منسوب المياه إلى أعلى من الحد الأقصى 641 مترًا، مما أدى إلى فيضان المياه من الممر الأوسط، وفتح 4 بوابات من المفيض العلوي، وزيادة التفريغ حتى وصل إلى 600-776 مليون متر مكعب/ يوم خلال 16-30 سبتمبر 2025.

وقال إن وصول هذه المياه إلى الخرطوم استغرق 4-6 أيام، وسجل منسوب النيل 16.52 متر في 23 سبتمبر، وهو أعلى من منسوب الفيضان (16.50 متر)، واستمر الفيضان حوالي أسبوعين حتى 5 أكتوبر 2025.

وتابع: "وتتطابق فترة التصريف العالي مع فترة الفيضان عند الخرطوم مع الأخذ في الاعتبار فترة وصول المياه، رغم الادعاءات الإثيوبية الساذجة بأن سبب الفيضان تغيرات مناخية".

وعن وصول تدفقات النيل إلى السد العالي، قال الدكتور عباس شراقي: السد العالي يستقبل مياه الفيضان من سد مروى بالسودان يوم 8 أكتوبر بنحو 600 مليون متر مكعب لاستكمال الإيراد السنوي والمستوى مطمئن، ومفيض توشكى مازال مغلقًا حتى يوم 6 أكتوبر 2025، ويرتفع منسوب بحيرة ناصر بصورة طبيعية.

اقرأ أيضًا:

أجواء خريفية وشبورة تمتد حتى القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة طقس في ال6 أيام المقبلة

مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي "المصري السعودي"

اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب