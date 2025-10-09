توضيح وتحذير.. الري تُصدر بيانًا بشأن المنظومة المائية في مصر

أكدت وزارة الموارد المائية والري، حرصها على دقة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، احترامًا لحق المواطن في معرفة الحقيقة.

وشددت الوزارة، في بيان اليوم، على ضرورة تحرّي الدقة والالتزام بالنشر عبر القنوات الرسمية، وعدم استخدام شعار الوزارة أو نسب أي بيانات أو منحنيات إليها أو التحدث باسمها أو باسم أي من الجهات التابعة لها وخاصة هيئة السد العالي.

وأوضحت أنها رصدت خلال الفترة الأخيرة قيام بعض الأفراد والصفحات بالتحدث باسم الوزارة أو بصيغ توحي بالانتساب إليها، أو نسب بيانات ومنحنيات إليها، مؤكدة أن التصريحات والبيانات الرسمية تصدر حصريًا عبر المتحدث الرسمي باسم الوزارة أو القيادات المخوّلة بالحديث للإعلام والقنوات الرسمية المعتمدة.

وأهابت الوزارة، بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والمنصات الرقمية استقاء أي معلومات أو بيانات تخص الوزارة أو الجهات التابعة لها وخاصة ما يتعلق بالموقف المائي للدولة المصرية أو بمنظومة السد العالي من خلال القنوات الرسمية المشار إليها، داعيةً إلى التحقق من صفة المصدر تخصصه المهني قبل النشر أو الاستضافة.

كما أكدت الوزارة، أنها لا تحجر على المتخصصين المؤهلين في الشأن المائي من إبداء الرأي أو التحليل لقضايا المياه المختلفة، إيمانًا بحرية الرأي وحق المواطن في المعرفة، كما تُثمّن الدور العلمي والمهني للعديد من علماء وخبراء المياه الذين يُدلون بتصريحات بمسؤولية وموضوعية، ويساهمون في توضيح الحقائق للرأي العام، إلا أنها لاحظت صدور تصريحات فنية من بعض الأشخاص غير المتخصصين في المجالات ذات الصلة بالموارد المائية يتناولون موضوعات تتصل بهذا المجال الفني الدقيق وباسم الوزارة، مما قد يؤدي إلى تداول معلومات غير دقيقة، وهو ما يُحدث لبسًا لدى الجمهور ويضعف وضوح الرسالة ودقة المعلومات.

وأهابت الوزارة، بالالتزام بأخلاقيات تداول البيانات وقواعد الدقة العلمية المتعارف عليها في تناول الأمور الفنية، والامتناع عن نشر أو تداول بيانات غير مدققة أو نسبتها إلى الوزارة أو التحدث باسمها، حفاظًا على وضوح الرسالة ودقة المعلومات وصونًا للمصلحة العامة.

وتواصل الوزارة، إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة المعنية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الحقوق المائية للدولة.

وأكدت الوزارة، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية حيال أي استخدام غير مصرح به لاسمها أو شعارها في الترويج لبيانات أو معلومات، وفقًا للتشريعات واللوائح النافذة.

كما أكدت حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام من خلال متحدثها الرسمي، لتقديم المعلومات الدقيقة والرد على أي استفسارات تخدم المواطن و تتسق مع مصلحة الدولة المصرية، مع التزامها بالشفافية وتقديم المعلومات الموثوقة في حينها عبر قنواتها الرسمية.

اقرأ أيضًا:

أجواء خريفية وشبورة تمتد حتى القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة طقس في ال6 أيام المقبلة

مصدر يكشف موعد تشغيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي "المصري السعودي"

اليوم.. الإعلان عن الفائز بجائزة نوبل في الأدب